أعرب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا، اليوم في الجمعية الانتخابية لاتحاد مالطا لكرة القدم بصفته نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تضامنه مع قائد فريق البيانكوسيليستي الذي تعرض للهجوم أثناء تواجده مع زوجته وابنه ماتيا أمام مدرسته.

وقال جرافينا: الهجوم اللفظي على تشيرو إيموبيلي وعائلته أمر مخزي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد جرافينا أن المناخ العدائي الذي نشأ حول مهاجم لاتسيو أمر مخزي ويتجاوز أي حدود مقبولة، مضيفاً: لقد عرفت تشيرو منذ عدة سنوات، إنه لاعب كرة قدم غير عادي، وحساس للغاية، ومحترف مثالي.