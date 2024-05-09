تستضيف جامعة باليرمو الإيطالية الدورة الثانية لمنتدى أصحاب المصلحة، بتنظيم من مركز الاستدامة والتحول البيئي بجامعة باليرمو، يناقش مجموعة من الاستراتيجيات في اتجاه التنمية المستدامة، بمشاركة العالم السياسي لتحويلها إلى إجراءات تنفيذية لتحسين أراضي صقلية.

وينقسم الحدث إلى جلستين: في الصباح، تتدخل الشخصيات الأكاديمية ومشغلو السوق بشكل فردي لتوضيح مقترحاتهم؛ وفي فترة ما بعد الظهر، تعقد ثلاث مجموعات حول توضيح استراتيجيات تطوير المنطقة في مجالات مختلفة (النمو الاجتماعي – الاقتصادية من خلال الاستدامة، وإعادة التوازن بين مناطق مختلفة من صقلية، وريادة الأعمال والابتكار لمواجهة هجرة السكان في المناطق الداخلية)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال رئيس جامعة باليرمو ماسيمو مديري، إن المنتدى يشمل سلسلة من المناقشات العملية المرتبطة بمجال الاستدامة، للوصول بعد ذلك إلى حلول عملية. وأشار إلى أن الأفكار التي سيتم تقديمها ستتحول بعد ذلك إلى مقترحات عملية للسياسة.