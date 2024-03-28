يواجه الإيطالي ساندرو تونالي خطر استبعاد جديد بعد إصدار اتحاد كرة القدم مذكرة لإبلاغه بأنه تم الإبلاغ عن انتهاك لاعب خط وسط نيوكاسل لقواعد الرهان في 50 مناسبة.

وهناك اتهامات موجهه إلى لاعب ميلان السابق حول المراهنة على مباريات كرة القدم بين 12 أغسطس و12 أكتوبر 2023.

ولدى تونالي مهلة حتى 5 أبريل للرد. فيما قال نادي نيوكاسل إن ساندرو يواصل الاحترام الكامل للتحقيقات ذات الصلة ويحتفظ بالدعم الكامل للنادي، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي لن تكون هناك تعليقات أخرى حول هذا الأمر من النادي أو اللاعب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

جدير بالذكر أن لاعب خط وسط ميلان السابق البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انتقل إلى فريق Magpies الصيف الماضي، يقضي بالفعل حظرًا لمدة 10 أشهر (ينتهي في 27 أغسطس 2024) والذي فرضه عليه الاتحاد الإيطالي في نهاية أكتوبر.

ووافق اللاعب، المشارك في التحقيق في المراهنة غير المشروعة الذي أجراه مكتب المدعي العام في تورينو، على غرامة قدرها 20 ألف يورو و18 شهرًا من الاستبعاد، تم تحويل 8 منها إلى خطط بديلة مثل المشاركة في خطة علاجية تهدف إلى علاج إدمان القمار وما لا يقل عن 16 اجتماعًا عامًا لدى جمعيات الهواة ومراكز قطاع الشباب والمدارس، واعترف وقتها بأنه راهن على كرة القدم، وأنه راهن على فوز الفرق التي لعب لها.