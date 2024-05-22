وقع المركز الوطني لمستقبل التنوع البيولوجي (Nbfc)، وهو أحد المراكز الوطنية الخمسة المخصصة للبحوث الحدودية، اتفاقية تعاون في قصر دورليان في باليرمو، وذلك بتمويل من الخطة الوطنية التعافي بهدف المساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030.

ويهدف الاتفاق لتبادل المهارات والمعرفة لحماية التنوع البيولوجي في صقلية وتطوير شبكة بحثية متطورة يمكنها توجيه الممارسات والسياسات المؤسسية في مجال الاستدامة البيئية.

ووقع الاتفاقية رئيس منطقة صقلية، ريناتو شيفاني، والمستشار الإقليمي للبيئة، إيلينا باجانا، والمدير العام لمنظمة Arpa Sicilia، جايتانو فالاسترو، ورئيس جامعة باليرمو، ماسيمو ميديري.

وسيقوم المجلس الوطني للتنوع البيولوجي، بفضل رعاية رئاسة منطقة صقلية، بإنشاء “بوابة علوم التنوع البيولوجي” في باليرمو، وبالتحديد داخل مجمع روزفلت السابق في أدورا، وهي منصة مادية ورقمية ستجعلها متاحة للمواطنين، بيانات الشركات والهيئات العامة والنتائج والمنشورات لاكتساب وعي أكبر بالموضوع وتقديم الدعم في تخطيط التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي باسم الاستدامة البيئية.