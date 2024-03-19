وقع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين ونظيره الألماني في مجال الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، اليوم، في برلين على اتفاقية تضامن حكومية ثنائية بين إيطاليا وألمانيا بشأن الغاز .

وجرى التوقيع في وزارة الخارجية الألمانية على هامش “حوار برلين حول تحول الطاقة”. وتتعهد إيطاليا من خلال وزارة البيئة، وألمانيا، من خلال الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والمناخ، بتفعيل جميع التدابير اللازمة، في السوق وغيرها، في حالة الطوارئ، من أجل توفير الموارد الطبيعية من الغاز إلى العملاء المحميين لدى الطرف الطالب، بما يتوافق مع معايير السلامة الفنية لنظام الغاز لدى كل طرف. وتم التوقيع على ملحق ثلاثي بين إيطاليا وسويسرا وألمانيا.

وأعرب فراتين عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تعد أحد الأهداف الملموسة التي أشارت إليها خطة العمل الإيطالية الألمانية التي وقعها رئيسا الحكومتين في أكتوبر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح الوزير أنها تأتي في إطار أمن الطاقة الأوروبي والاستجابة للأزمة الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا.