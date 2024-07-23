ألغيت أو تم تحويل الرحلات الجوية بين مالطا ومدينة كاتانيا في صقلية بعد ثوران بركان جبل إتنا للمرة الثانية خلال شهر.

وأطلق البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر عمودًا من الرماد يبلغ طوله ثمانية كيلومترات في المنطقة الواقعة فوق الجزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتم إيقاف ثلاث رحلات جوية بين كاتانيا ومطار مالطا الدولي.

وغادرت الرحلة FR367 من مالطا إلى كاتانيا الساعة 1.35 مساءً بدلاً من ذلك إلى تراباني، وسافر الركاب بالحافلة من تراباني إلى كاتانيا.

كما تم إلغاء رحلة العودة من كاتانيا، FR368. وتم تحويل رحلة أخرى، FR1565، من فيينا إلى كاتانيا، إلى مالطا، وهبطت في الساعة 11:07.

وفي وقت لاحق، غادرت الرحلة مالطا الساعة 1.10 ظهرًا متجهة إلى باليرمو.