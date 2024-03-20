عبرت رئيسة منطقة سردينيا، أليساندرا تودي، اليوم، عن سعادتها للبدء في العمل على الفور، مشيرة إلى أهمية إجراء تسليم جيد للمكاتب الإقليمية، والتعامل فورًا مع الأمور الأكثر إلحاحًا والعمل في الأيام القليلة المقبلة على فريق يمكنه أن يرقى إلى مستوى التوقعات.

وقالت تودي، على هامش الإعلان الرسمي من محكمة الاستئناف: الفكرة هي العمل حتى يكون الفريق جاهزًا قبل عيد الفصح.

وشددت على ضرورة أن تكون الأوقات متوافقة مع التوازن والمهارات التي يجب أن نعبر عنها، مضيفة: نريد أن نكون حكومة الجميع وأن نقدم إجابات عملية على الفور، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.