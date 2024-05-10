أكدت رئيسة منطقة سردينيا، أليساندرا تودي، أنها ستكون رئيس لكل شعب سردينيا، و الذين صوتوا لها و الذين صوتوا للمقترحات البديلة لمقترحاتها، بما في ذلك تلك غير الممثلة في المجلس.

وقالت تودي: أنا رئيس جميع مواطنينا الذين قرروا عدم المشاركة في التصويت. بالنسبة للجميع، أنا والمجلس الذي أتشرف برئاسته، ملتزمون بالعمل كل يوم بشغف ونزاهة وشفافية، ونضع دائمًا رفاهية وازدهار أولئك الذين يعيشون في سردينيا في المقام الأول، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت تودي على أنها ستحكم بمصداقية وبهدف بناء ثقة أقوى بين سكان سردينيا والمؤسسات الإقليمية، مشيرة إلى أن القدرة على العمل كرئيس للمنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي هو شرف كبير بالنسبة لها.