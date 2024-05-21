التقت رئيسة منطقة سردينيا، أليساندرا تودي في روما اليوم مع وزير البيئة جيلبرتو بيكيتو فراتين.

وقالت تودي إنه اجتماع إيجابي للغاية ويضع الأسس لتعاون مثمر في المستقبل.

وأشارت إلى مناقشة كل قضايا الطاقة في الجزيرة “بدءا من خريطة المناطق المناسبة التي تم فيها مناقشة موقف سردينيا والمناطق الأخرى البعيدة مبدئيا عن موقع الوزارة.

وحضر القمة أيضًا مستشارا البيئة روزانا لاكوني والصناعة إيمانويل كاني.

وتطرقت تودي لمشروع القانون الذي يمنع بناء محطات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في سردينيا لمدة 18 شهرًا.