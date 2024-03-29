وقعت رئيسة منطقة سردينيا، أليساندرا تودي، مرسوم عقد المجلس الإقليمي لسردينيا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء المقبل 9 أبريل، الساعة 10.30.

وخلال الاجتماع الأول للهيئة التشريعية السابعة عشرة، سيتم دعوة المجلس، أولاً وقبل كل شيء، إلى إنشاء المكتب المؤقت؛ ومن ثم يتم جدولة الاتصالات من الرئيس المؤقت للمجلس الإقليمي وأداء أعضاء المجلس اليمين؛ ثم يأتي دور رئيس الإقليم للتواصل وأداء القسم للأعضاء. وفي النهاية سيتم انتخاب رئيس المجلس الإقليمي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.