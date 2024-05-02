وقعت رئيسة منطقة سردينيا، أليساندرا تودي، اليوم، اتفاقية التمويل الأوروبي مع فلسطين، وذلك في إطار برنامج التعاون Interreg NEXT MED الذي تعد منطقة سردينيا السلطة الإدارية له.

وقالت تودي إن إدارة برنامج التعاون الأوروبي الأورومتوسطي الرئيسي للاتحاد الأوروبي ووجود مجتمع من المنظمات في الجزيرة ذات علاقات قوية مع دول البحر المتوسط، تعد نقطة الانطلاق لبناء مركزية استراتيجية، وليس فقط الجغرافية لسردينيا في البحر الأبيض المتوسط.

والاتفاقية الدولية تتيح لفلسطين الوصول إلى التمويل الأوروبي لتنفيذ المشاريع التي تعزز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعي.

وتعد الاتفاقية مع فلسطين هي الرابعة التي يتم توقيعها بعد الاتفاقيات مع تركيا وتونس والأردن، والتي ستضاف إليها الاتفاقيات مع الدول الأخرى غير الأوروبية المشاركة في البرنامج، بما في ذلك الجزائر ومصر وإسرائيل ولبنان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ومع ميزانية إجمالية تزيد عن 260 مليون يورو، يتمثل الهدف من البرنامج في إنشاء شراكة قوية بين الدول الـ 15 المشاركة وهي الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والأردن وإسرائيل وإيطاليا ولبنان ومالطا وفلسطين والبرتغال وإسبانيا وتونس وتركيا لتطوير حلول فعالة بطريقة منسقة للتحديات التي تؤثر على منطقة البحر المتوسط.