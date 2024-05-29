التقت رئيسة منطقة سردينيا أليساندرا تودي بلجنة القطاع الواحد والسلطات المحلية والقوى النقابية.

وهذا هو الاجتماع الأول منذ توليها منصبها.

وتعاني السلطات المحلية، وخاصة الصغيرة منها، منذ فترة طويلة بسبب النقص الحاد في الموظفين وتزايد الأعباء.

وتعزيز هذا الدور يعد أمرًا أساسيًا أيضًا للتنفيذ الفعال لبرنامج خطة التعافي والصمود، حيث يعدون المنفذين الرئيسيين له.

ويعد تعزيز السلطات المحلية مهم أيضًا لتحقيق المساواة في الرواتب في قطاع السلطات المحلية في سردينيا مع القطاع الإقليمي.