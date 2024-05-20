تلتقي رئيسة منطقة سردينيا أليساندرا تودي، غداً، في روما، بوزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيتكيتو فراتين، مع التركيز على مسألة مصادر الطاقة المتجددة والكتلة التي يريدها المجلس لمدة 18 شهرًا بشأن بناء حدائق كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

وتلتقي تودي بعد ذلك بوزيرة الجامعة آنا ماريا بيرنيني لتقييم تلسكوب أينشتاين ومناقشة مشروع مدينة لولا المرشحة لاستضافة مركز الأبحاث المرموق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضافت: أعتزم إنشاء غرفة تحكم تابعة للرئاسة لتنسيق المبادرات ذات الصلة والترويج لها بأفضل الطرق ولهيكلة خطة استثمارية رئيسية لوسط سردينيا للتأكد من أن هذه البنية التحتية ليست مجرد كاتدرائية أخرى في الصحراء.