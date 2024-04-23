تحدثت رئيسة منطقة ساساري أليساندرا تودي عن الترشيح الرسمي للأمين العام الإقليمي للحزب الديمقراطي، جوزيبي ماشيا، لمنصب عمدة ساساري، حيث سيترشح مع المعسكر الواسع لانتخابات 8 و9 يونيو.

وقدم ماشيا ترشيحه بعد التغلب على منافسة من جيانفرانكو جاناو، عمدة المدينة السابق والرئيس السابق للمجلس الإقليمي.

وقالت تودي إن ترشيح جوزيبي ماشيا في ساساري، بعد ترشيح ماسيمو زيدا في كالياري، هو جزء مهم آخر للمعسكر التقدمي.

وأكدت أن الاختيار كان تعدديًا وموحدًا وجماعيًا، معبرة عن الفخر من الائتلاف في سردينيا، بعد انتصار 25 فبراير الماضي.