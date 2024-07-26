غادرت الناقلة “تيسينو” التابعة للبحرية الإيطالية أوجوستا مساء أمس في اتجاه ليكاتا.

وتنقل السفينة 1200 متر مكعب من المياه وستتمكن من تخفيف حالة الطوارئ المائية في منطقتي جيلا وأجريجينتينو.

ومن المقرر وصولها حوالي الساعة 3 بعد الظهر.

وقال بيان إن الوحدة البحرية تم تحديدها في الأسابيع الأخيرة، بالاتفاق مع الحماية المدنية الوطنية، من قبل منسق غرفة التحكم في طوارئ المياه ورئيس الحماية المدنية الصقلية سالفو كوتشينا، بناء على تعليمات رئيس منطقة ريناتو شيفاني.