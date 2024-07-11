لا يزال رئيس منطقة ليجوريا الإيطالية جيوفاني توتي، رهن الإقامة الجبرية في منزله في أميليا.

ورفضت محكمة المراجعة الطلب الذي قدمه المحامي ستيفانو سافي.

وتوتي، الموقوف حاليا عن منصبه في الإقليم، متهم بالفساد في الانتخابات والتمويل غير المشروع والتزوير كجزء من التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في جنوة.

ودخلت الإقامة الجبرية حيز التنفيذ في 7 مايو الماضي بأمر من قاضية التحقيق باولا فاجيوني.