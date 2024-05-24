تحدث رئيس ليجوريا جيوفاني توتي، الموضوع تحت الإقامة الجبرية بتهمة الفساد، في مقطع فيديو قدمه المحامي ستيفانو سافي أثناء الاستجواب أمام النيابة العامة في جنوة.

وأضاف توتي: كل تدخل مني كان يهدف حصراً إلى تحقيق مصلحة عامة أساسية بحيث يتم تضمينها في الأحكام القانونية أو في الخطط الإستراتيجية للإقليم، مع تحقيق البرنامج الانتخابي.

وتابع: كان عملي يقتصر دائمًا، عندما يكون ذلك ممكنًا وعلى أي حال وفقًا للقانون، على التحليلات والردود من الأشخاص المعنيين ضمن النطاق وضمن الحدود التي تم تتبعها بالفعل من خلال العمليات الإدارية وعمليات الترخيص المعمول بها ومراجعتها وتعليماتها من قبل المكاتب المختصة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أن هذه الطلبات حيوية لوجود إدارة فعالة يمكنها الاستجابة للطلبات المشروعة في وقت قصير بشكل معقول.