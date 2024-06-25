التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الاثنين، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقالت ميلوني: كما يحدث في كثير من الأحيان، هناك العديد من القضايا التي نتفق عليها.

وأضافت ميلوني: سنلتقي مرة أخرى يومي 27 و 28 في المجلس الأوروبي الجديد وستتاح لنا الفرصة لمناقشة جدول الأعمال الاستراتيجي والاتجاه الذي يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.

من جانبه، قال أوربان: المهاجرون يأتون إلينا أيضًا، والوضع في أفريقيا يهمنا.

وأشار إلى أن عدد سكان أفريقيا سيزيد بمقدار 750 مليون نسمة، مع توازن ديمغرافي يبلغ ضعف نظيره في أوروبا.

وتابع: إما أن يكون لدينا مشروع تنمية لأفريقيا أو ستكون هناك هجرة جماعية لا يمكن السيطرة عليها.