توافق بين ميلوني و أوربان بشأن عدة ملفات

Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio riceve il primo ministro di Ungheria .Dichiarazioni alla stampa al termine dell' incontro, nella foto Victor Orban Giorgia Meloni

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الاثنين، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقالت ميلوني: كما يحدث في كثير من الأحيان، هناك العديد من القضايا التي نتفق عليها.

وأضافت ميلوني: سنلتقي مرة أخرى يومي 27 و 28 في المجلس الأوروبي الجديد وستتاح لنا الفرصة لمناقشة جدول الأعمال الاستراتيجي والاتجاه الذي يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.

من جانبه، قال أوربان: المهاجرون يأتون إلينا أيضًا، والوضع في أفريقيا يهمنا.

وأشار إلى أن عدد سكان أفريقيا سيزيد بمقدار 750 مليون نسمة، مع توازن ديمغرافي يبلغ ضعف نظيره في أوروبا.

وتابع: إما أن يكون لدينا مشروع تنمية لأفريقيا أو ستكون هناك هجرة جماعية لا يمكن السيطرة عليها.

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