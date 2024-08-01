انطلقت، اليوم، بتونس الزيارة الجديدة لأسقف مازارا ديل فالو، المونسنيور أنجيلو جيوردانيلا، الذي عاد إلى الكنيسة التوأم مع كنيسة مازارا للقاء رئيس أساقفة المدينة الجديد المونسنيور نيكولا ليرنولد، الذي تم تنصيبه منذ أسابيع قليلة.

وتمت توأمة الكنيستين المحليتين تونس ومازارا ديل فالو لعقود، مع الحفاظ على علاقات تعاون قوية من جانب إلى آخر.

ويزور المونسنيور جيوردانيلا والمونسنيور ليرنولد بعض الحقائق الكنسية التي تتعامل مع الأعمال الخيرية والشباب والأطفال.

وكتب أسقف مازارا ديل فالو في رسالته إلى المونسنيور ليرنولد: يمكننا اليوم أن نجدد ميثاق الوجع الكنسي من أجل حضور شهادة في البحر الأبيض المتوسط ​​كعاملين سلام، نعبر بحكمة الإنجيل ضجة العنف والحرب التي تقوض يوميًا كل يقين.

وأضاف: يشعر الجميع وكأنهم أخ وأخت لإحياء دعوة البحر الأبيض المتوسط ​​نحو اللقاء وبناء السلام. كل لقاء يولد حياة طيبة ومقدسة ومباركة.

وسلط المونسنيور جيوردانيلا الضوء على أن “الأقلية هي مكاننا المشترك والضروري”.

وتابع يقول: لا يمكننا أن نبقى صامتين، ألا ننحاز إلى أي طرف في وجه الصرخة والمآسي التي تحدث للإنسانية.

وأكد أسقف مازارا أيضًا أن “الكنيستين الشقيقتين تقفان إلى جانب الأقل، إنهما إلى جانب الضحايا الأبرياء، إنهما إلى جانب الله.

ويرافق أيضًا المطران جيوردانيلا دون ماركو لاوديسينا ودون فرانشيسكو فيورينو، مدير مكتب التوأمة بين الكنيستين.

وبمناسبة أنشطة التوأمة الجديدة هذه تم جمع 3070.40 يورو في الأبرشية لدعم أنشطة التوأمة.