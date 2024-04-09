مقاتل جهادي مسلح ومهدد دعا الناس إلى القتل، ومرافق ملعب الإمارات، وبارك دي برينشيبي، وملعب متروبوليتانو، والبرنابيو في الخلفية. وذلك في لندن وباريس ومدريد، قلب أوروبا.

وهي ثلاثة ملاعب ستستضيف أكبر عدد من المباريات صالحة لمباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

هذا هو البيان الذي وقعه العزايم، الجهاز الإعلامي لداعش، والذي يهدد بالتالي بالتحرك خلال المباراتين مساء اليوم (أرسنال-بايرن وريال مدريد-مانشستر سيتي) والمباراتين مساء الغد (أتلتيكو مدريد-دورتموند وباريس سان جيرمان برشلونة)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ودفع ذلك المدن الثلاث المعنية إلى التعامل مع الهجمات، فيما يعمل المحققون على ضمان بقاء التهديد على هذا النحو وعدم دغدغة خيال بعض الخلايا النائمة.

وفي مدريد، سيتم إغلاق سطح ملعب برنابيو لتجنب هجوم بطائرة بدون طيار، وسيتم استخدام ألفي فرد إضافي من أفراد إنفاذ القانون لمراقبة النقاط الأكثر أهمية.

وفي باريس، سيتم تعزيز الأمن بشكل كبير، في وقت تحدث وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن “تهديد واضح أثاره تنظيم الدولة الإسلامية علنًا”.

وفي لندن، طمأن نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، أدي أديلكان، الجمهور بشأن وجود “خطة قوية للشرطة” مطبقة لمباراة هذا المساء “لضمان” السماح المباراة تجري بسلام.