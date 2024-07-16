أعطت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للمجلس الأوروبي الضوء الأخضر للتمويل المشترك لمكون السكك الحديدية للمشروع التنفيذي للجسر فوق مضيق ميسينا.

ويعد القرار الذي اتخذته اللجنة بالموافقة على التمويل الأوروبي المشترك لعنصر السكك الحديدية في المشروع التنفيذي للجسر فوق مضيق ميسينا هو اعتراف مهم بجودة العمل.

وقالت مصادر من وزارة البنية التحتية والنقل إنه خيار يعزز نشاط الحوار المثمر الذي بدأه نائب الرئيس ماتيو سالفيني مع المفوضية الأوروبية.