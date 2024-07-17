أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، عن تمديد اتفاق الهجرة مع ليبيا، عقب اجتماعات ثنائية بين أبيلا ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وتم تمديد الاتفاقية، التي تم توقيعها مبدئيًا في مايو 2020، لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وأشاد أبيلا بفعالية الاتفاق الحالي، قائلا إنه “أنقذ حياة الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال، وأدى إلى انخفاض حاد في عدد الوافدين من المهاجرين غير الشرعيين”.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الدول الأوروبية ودول العبور أو المنشأ للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وتشمل الاتفاقية التدريب والمساعدة في مجال الحماية المدنية التي تقدمها سلطات مالطا لنظيرتها الليبية.

ويأتي تمديد الاتفاق على خلفية المخاوف منذ فترة طويلة بشأن معاملة المهاجرين في ليبيا.

وواجهت مالطا أيضًا اتهامات متكررة بتجاهل طلبات المساعدة والمشاركة في عمليات الإعادة غير القانونية لطالبي اللجوء إلى ليبيا، وهي دولة تعتبرها الأمم المتحدة غير آمنة للنزول.