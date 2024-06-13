أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أنه في العام الماضي، كان واحد من كل ستة أشخاص في مالطا معرضًا لخطر الفقر.

وتشير البيانات المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية إلى أن 88462 شخصا كانوا تحت خط الفقر. وهذا يعني أن 16.6% من سكان مالطا كانوا معرضين لخطر الفقر، وهو انخفاض هامشي قدره 0.1% مقارنة بعام 2022.

وكان خمس (22%) الأشخاص المعرضين لخطر الفقر تحت سن 18 عامًا، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وبين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، لوحظ انخفاض بنسبة 0.2 نقطة مئوية، أو 12.1% في عام 2023. وانخفض المعدل بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إلى 29%.

بالمقارنة مع عام 2022، شوهدت أكبر الزيادات في عام 2023 في مجموعة المشاركين الذين قالوا إن أسرهم لا تستطيع تحمل تكلفة وجبة من اللحوم أو الدجاج أو السمك أو ما يعادلها نباتيًا كل يومين.