يعتقد غالبية الإيطاليين بنسبة 55.5% أن الوضع الاقتصادي في البلاد قد ساء خلال العام الماضي.

وكشف تقرير معهد Italia Eurispes، أنه بالنسبة لـ 18.6% ظل الوضع مستقرا، في حين أشار إيطالي واحد فقط من كل عشرة إلى علامات التحسن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. فيما لا يريد 15.6% تقديم أي إجابة.

وبالنسبه لواحد من كل ثلاثة إيطاليين، سيظل الوضع الاقتصادي الإيطالي مستقرًا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وهناك متشائمون يتوقعون تفاقم الوضع وهم بنسبة 31.6%، فيما يتوقع 10.8% فترة من النمو الاقتصادي.

ويعتقد 4 من كل 10 إيطاليين أن وضعهم الاقتصادي الشخصي والعائلي ظل مستقرًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وأفاد 35.4% من الإيطاليين بشكل عام بتدهور حالتهم الاقتصادية، بينما تحدث 14.2% عن تحسن.