أعلن عن تقديم “عاصمة الفن الإيطالي المعاصر” اليوم في روما، في وزارة الثقافة، وهي مبادرة روج لها وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، والتي تنضم إلى “عاصمة الثقافة الإيطالية” والكتاب الإيطالي الموجودين بالفعل.

وتهدف الخطوة لتشجيع ودعم قدرة التخطيط والتنفيذ للمدن الإيطالية في مجال الترويج وتثمين الفن المعاصر، من خلال إنشاء وإعادة تطوير المساحات والمناطق المخصصة للاستخدام، مع الترويج لقيمة الثقافة في عملية الهوية الوطنية و تحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج والتكامل والإبداع والتنمية الاقتصادية.

ويمول الإشعار العام، الذي روجت له الإدارة العامة للإبداع المعاصر بوزارة الثقافة، المشاريع الثقافية التي تشمل أنشطة مثل المعارض والمهرجانات مع إعادة تطوير المساحات والمناطق المخصصة للاستمتاع بالفن المعاصر .

وتتمثل أهداف عاصمة الفن الإيطالي المعاصر في إنشاء أو إعادة تطوير المناطق والمساحات لاستخدامها في إنتاج واستخدام الفن المعاصر وتعزيز المهارات المحلية في قطاع الإبداع المعاصر وإشراك المواهب الشابة والفنانين المعاصرين الوطنيين والدوليين لتطوير تبادل الخبرات المهنية مع تشجيع بناء شبكات بين الهيئات العامة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.