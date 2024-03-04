أفاد التلفزيون الرسمي المصري بأن وسطاء ومبعوثو حركة حماس الفلسطينية حققوا “تقدما كبيرا” نحو التوصل إلى هدنة في غزة، مع دخول المحادثات في القاهرة يومها الثاني.

وتسعى مصر وقطر والولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس.

ولم ترسل إسرائيل فريقا للتفاوض إلى القاهرة بعد أن تلقت ردا غير مرضي من حماس بشأن الإطار الأخير الذي تم وضعه في باريس نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال مسؤول إسرائيلي إن حماس رفضت الاستجابة للطلب الإسرائيلي حول تقديم قائمة بأسماء الرهائن الموجودين على قيد الحياة وتحديد عدد السجناء الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة تطلق سراحهم.

وقال مسؤول في حركة حماس لم يذكر اسمه لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكة إنه على الرغم من التقدم البطيء نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار واتفاق الرهائن، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إليه قبل بداية شهر رمضان.

ويقول مسؤولون مصريون وقطريون إنه لم يكن هناك أي اتصال مع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار منذ أسبوع على الأقل.