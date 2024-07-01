تقدم اليمين في الانتخابات بفرنسا بنسبة 34%

The outgoing deputy for Pas de Calais Marine le Pen (National Rally), voted in her stronghold in Henin Beaumont for the legislative elections, June 30, 2024//GREUEZFRANCOIS_1306.10246/Credit:FRANCOIS GREUEZ/SIPA/2406301302

 

كشفت استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني بحوالي 34% في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وجاء ائتلاف اليسار في المركز الثاني بحوالي 28%، يليه الائتلاف الليبرالي للرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 20%.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، إن الديمقراطية تحدثت وتم محو كتلة الماكرونيين عمليا.

وأشارت إلى أن ماكرون يحتاج لتشكيل كتلة كبيرة وديمقراطية وجمهورية بشكل واضح للجولة الثانية.

وكانت نسبة الإقبال قياسية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية حيث تجاوزت 65 %.

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