كشفت استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني بحوالي 34% في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وجاء ائتلاف اليسار في المركز الثاني بحوالي 28%، يليه الائتلاف الليبرالي للرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 20%.

وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، إن الديمقراطية تحدثت وتم محو كتلة الماكرونيين عمليا.

وأشارت إلى أن ماكرون يحتاج لتشكيل كتلة كبيرة وديمقراطية وجمهورية بشكل واضح للجولة الثانية.

وكانت نسبة الإقبال قياسية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية حيث تجاوزت 65 %.