تواجه الحكومة التي يقودها حزب العمال في مالطا ضغوط مستمرة بعد الانتهاء من التحقيق الجنائي في خصخصة ثلاثة مستشفيات حكومية.

وأنهى القضاء تحقيقاته الأسبوع الماضي وقدم تقريرا يتضمن 78 صندوقا يشمل الأدلة إلى النائب العام. وقالت صحيفة مالطا توداي نقلاً عن مصادر داخل المجموعة البرلمانية لحزب العمال إن نائب رئيس الوزراء كريس فيرن مستعد للاستقالة إذا ذكر اسمه في التحقيق.

وقال فيرن لزملائه النواب: “أنا على استعداد للاستقالة إذا رغبت مجموعة العمال”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.