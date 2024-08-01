قام مجلس إدارة فينكانتيري، بعد رأي لجنة التعيينات وموافقة مجلس مراجعي الحسابات القانونيين، باختيار باجو مازوتا كمدير جديد، والذي سيبقى في منصبه حتى اجتماع المساهمين التالي.

وانتخب مجلس الإدارة مازوتا رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

وتم التعيين بعد الوفاة المبكرة للجنرال كلاوديو جرازيانو، الذي انتخبه اجتماع المساهمين في 16 مايو 2022 .

وتم منح الرئيس مازوتا صلاحيات تتعلق بالتمثيل المؤسسي والإشراف على أمن الشركات ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

و سيساهم الرئيس مع الرئيس التنفيذي في تحديد أنشطة الاتصال والعلاقات المؤسسية، وتحديد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية والدولية وأنشطة تدويل الشركة.