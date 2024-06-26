قرر مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أمينا عاما للحلف، خلفا لينس ستولتنبرغ.

وسيتولى روته مهامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر، عندما تنتهي ولاية ستولتنبرغ بعد عشر سنوات على رأس الحلف.

وقال روته: إنه لشرف كبير أن يتم تعييني أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي.

وشدد على أن الحلف يشكل وسيظل حجر الزاوية في أمننا الجماعي، مشيراً إلى أن قيادة هذه المنظمة هي مسؤولية لا يمكن التعامل معها باستخفاف.