أعلنت المؤسسة الوطنية الإيطالية الأمريكية (NIAF) عن تعيين باولو ميسا في منصب نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية والشراكات الإستراتيجية.

ويتمتع ميسا بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية الإيطالية الرائدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وميسا هو مؤسس مجلة فورميكي الإيطالية، كما أنه رئيسًا لمجلس إدارة شركة ليوناردو المتحدة في الولايات المتحدة ويشغل حاليًا منصب زميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي في واشنطن.

من جهته، أعرب رئيس مؤسسة NIAF روبرت أليجريني عن سعادته بانضمام باولو ميسا إلى NIAF في هذا الدور الحاسم الذي “يعزز علاقاتنا الدولية وشراكاتنا الاستراتيجية”.

وقال أليجريني إن خبرة ميسا الواسعة في العمل مع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية الإيطالية المؤثرة تجعله سفيرًا مثاليًا لتمثيل مهمة NIAF لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإيطاليا.