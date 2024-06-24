بعد أشهر من استحواذ مجموعة Mintaka على صحيفة ستيمانالي”Il Settimanale”، تم إثراء التحدي الجديد للرئيس زكريا مفيد بتعيين الصحفية الإيطالية المغربية كريمة موال مديرا إداريا.

وتميزت موال التي عملت في صحف “لاريبوبليكا” و”لاستامبا” والوجه التلفزيوني المعروف، بمداخلاتها في البرامج التلفزيونية الرئيسية، بالتزامها ونظرتها العميقة في وصف وتحليل ليس فقط الوجوه المختلفة للهجرة، ولكن أيضا السياسات الأكثر صرامة التي تهم العالم العربي وأفريقيا فيما يتعلق بإيطاليا والقارة الأوروبية.

وموال متخصصة في سياسات الشرق الأوسط والعالم العربي الإسلامي والهجرة، وقبل انضمامها إلى مجموعة جيدي، تعاونت مع صحيفة “Il Sole 24 Ore” و”تي جي 1″ و”راديو1″ وبرامج تلفزيونية مختلفة.

من جهتها، رحبت موال بحماس بهذه الدعوة، مشيرة إلى أنها تمثل تحديًا في وقت تظل فيه المعلومات أداة حيوية للديمقراطية والتنمية الاقتصادية والمعرفة المتبادلة تجاه الآخرين والعالم.

من جهته، أكد مفيد على أن تعيين موال يمثل بداية عهد جديد للصحيفة، مشيراً إلى أنه عهد يتميز بالالتزام المتجدد بالمعلومات الكاملة والصحيحة، بفضل كفاءتها ونزاهتها في تقديم معلومات دقيقة ومحايدة وشاملة.

كما تحدث مفيد عن نظرة دولية يمكن أن تعبر عن نفسها بأصوات عديدة من إيطاليا وأوروبا ونحو أفريقيا والعالم العربي، في مفتاح التبادل الوثيق بفضل التحليل المتعمق والتحليلات والسرد المستمر للأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية الحالية.

بدوره، أكد ماركو سوتر، مدير تحرير المجموعة، أن تعيين موال في منصب المدير العام يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في نمو المجموعة التحريرية، ما يعزز مكانة المجموعة كمصدر موثوق ومحترم للمعلومات.