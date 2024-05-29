وقعت شرطة الولاية وجامعة سابينزا، مذكرة تفاهم في روما في المديرية المركزية لشرطة الطرق والسكك الحديدية وللإدارات الخاصة لشرطة الولاية، بهدف تحسين مستويات السلامة على الطرق الإيطالية الطرق والحد من الحوادث.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها المدير المركزي للتخصصات لمحافظ شرطة الولاية ريناتو كورتيز والبروفيسور فرانشيسكو نابوليتانو، مدير قسم الهندسة المدنية والإنشائية والبيئية بجامعة سابينزا في روما، إلى الجمع بين المهارات والموارد في مؤسستين رئيسيتين مثل شرطة المرور التي تمثل التميز في الوقاية من الحوادث ومكافحتها وفي حماية السلامة على الطرق، وجامعة سابينزا في روما، إحدى الجامعات الإيطالية المرموقة ذات التقاليد القوية في مجال الهندسة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير سبل التعاون من أجل الإجراءات التآزرية في قطاعات التدريب والمعلومات والتعليم على الطرق والوقاية من حوادث الطرق، والتي تستهدف الطلاب والمجتمع الأكاديمي سابينزا ديسيا، مع إيلاء اهتمام خاص لتطوير البرامج التعليمية التي تستهدف مهندسي المستقبل الذين يمكن أن يشكل فهم الجوانب المختلفة للسلامة على الطرق بالنسبة لهم رصيدًا معرفيًا استراتيجيًا للبحث وتصميم البنى التحتية الآمنة بشكل متزايد وتنفيذ أنظمة السلامة على الطرق الفعالة بشكل متزايد للحد من الحوادث العرضية.