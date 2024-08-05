أكد القنصل الإيطالي في بنغازي، فرانشيسكو دي لويجي، التزام إيطاليا بالتعاون مع ليبيا في قضية الهجرة غير الشرعية.

وجاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وشهدت الورشة، التي ركزت على الدور الإشرافي في إدارة الهجرة، مشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العجوري، ومقرر اللجنة محمد تامر، و القنصل الإيطالي فرانشيسكو دي لويجي.

وشدد العجوري على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة الوطنية المعنية وضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير القدرات الليبية.

وعبر عن امتنانه للمنظمة الدولية للهجرة لدعمها الفني لمجلس النواب.

وشدد دي لويجي على رغبة إيطاليا في التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن ليبيا كانت منذ فترة طويلة نقطة عبور حاسمة للمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقد أدى عدم الاستقرار السياسي في البلاد وقربها من أوروبا إلى جعلها نقطة ساخنة للهجرة غير الشرعية.

وفي السنوات الأخيرة، كانت إيطاليا في طليعة الجهود الرامية إلى إدارة وتخفيف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويعد التعاون بين إيطاليا وليبيا بشأن قضايا الهجرة جزءًا من الجهود الأوسع لتحسين قدرة ليبيا على إدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية.