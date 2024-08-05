تعاون إيطالي ليبي في مجال الهجرة والعمليات ضد المتاجرين بالبشر

Lampedusa - Italy - December 30, 2023 In 2023, the number of migrants who landed in Italy increased by 50 percent compared to the previous year (Italy Viminale statistics) Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea. Archive photo (Lampedusa - 2023-12-30, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد القنصل الإيطالي في بنغازي، فرانشيسكو دي لويجي، التزام إيطاليا بالتعاون مع ليبيا في قضية الهجرة غير الشرعية.

وجاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وشهدت الورشة، التي ركزت على الدور الإشرافي في إدارة الهجرة، مشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العجوري، ومقرر اللجنة محمد تامر، و القنصل الإيطالي فرانشيسكو دي لويجي.

وشدد العجوري على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة الوطنية المعنية وضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير القدرات الليبية.

وعبر عن امتنانه للمنظمة الدولية للهجرة لدعمها الفني لمجلس النواب.

وشدد دي لويجي على رغبة إيطاليا في التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن ليبيا كانت منذ فترة طويلة نقطة عبور حاسمة للمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقد أدى عدم الاستقرار السياسي في البلاد وقربها من أوروبا إلى جعلها نقطة ساخنة للهجرة غير الشرعية.

وفي السنوات الأخيرة، كانت إيطاليا في طليعة الجهود الرامية إلى إدارة وتخفيف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويعد التعاون بين إيطاليا وليبيا بشأن قضايا الهجرة جزءًا من الجهود الأوسع لتحسين قدرة ليبيا على إدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية.

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