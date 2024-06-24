تصويت 105 بلدية ونسبة المشاركة تتراجع إلى 37%

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في 105 بلدية إيطالية.

وذهب 37٪ فقط من الذين يحق لهم التصويت إلى صناديق الاقتراع.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه في الجولة الأولى، صوت 53.24%.

وتفتح صناديق الاقتراع اليوم أبوابها حتى الساعة الثالثة ظهرا، ثم يبدأ فرز الأصوات.

ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على باري وليتشي وكالتانيسيتا وكامبوباسو وبوتنزا وفلورنسا وبيروجيا.

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