أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في 105 بلدية إيطالية.
وذهب 37٪ فقط من الذين يحق لهم التصويت إلى صناديق الاقتراع.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه في الجولة الأولى، صوت 53.24%.
وتفتح صناديق الاقتراع اليوم أبوابها حتى الساعة الثالثة ظهرا، ثم يبدأ فرز الأصوات.
ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على باري وليتشي وكالتانيسيتا وكامبوباسو وبوتنزا وفلورنسا وبيروجيا.
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