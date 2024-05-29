أظهر تصنيفان لمبادرة العلامة التجارية أفريقيا أن المغرب جاء في المركز الرابع في قائمة الدول العشر الأكثر إثارة للإعجاب “لمساهمتها في إفريقيا أفضل”.

وبحسب المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف جاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول ونيجيريا في الثاني وكينيا في الثالث.

وعالمياً، يحتل المغرب المركز السادس، متفوقا بفارق كبير على روسيا التي تحتل المركز العاشر في التصنيف، في حين لا تظهر القوى العالمية مثل المملكة المتحدة وفرنسا في المراكز العشرة الأولى. وتهيمن جنوب أفريقيا أيضًا على هذا الترتيب، تليها نيجيريا ثم الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأجريت الدراسة في عدة دول إفريقية مع التركيز على عدة معايير، بما في ذلك التأثير الاقتصادي، والعلاقات الدبلوماسية و المساهمات الثقافية والاجتماعية.

وعزز المغرب عبر استراتيجيته المتمثلة في الانفتاح على أفريقيا التي اتسمت باتفاقيات التعاون ومبادرات التنمية، صورته بين البلدان الأخرى في القارة.