قال ألبرتو تشيريو، رئيس منطقة بيدمونتي، إن الحديث عن الرعاية الصحية أمر أساسي، مشيراً إلى أن حياة الجميع تعيرت منذ الوباء وتغيرت الرعاية الصحية في المناطق.

وأضاف تشيريو، خلال حديثه في مؤتمر “الصحة كحق أساسي لإصلاح الرعاية الصحية”، الذي روج له حزب فورزا إيطاليا، أنه مع ظهور الوباء، ظهرت الحاجة إلى استثمار المزيد، ما جعلنا نفهم نقاط القوة وكذلك نقاط الضعف في نظام الرعاية الصحية لدينا التي يجب معالجتها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى أنه مع الوباء، أدركنا أن لدينا مستشفيات استثنائية ولكن لدينا هيئة صغيرة جدًا، في وقت الوباء، دفعنا ثمن التخفيضات التي تم إجراؤها على مر السنين، والتي تسمى الترشيد.