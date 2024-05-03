قال أنطونيو تشنيني، مرشح إميليا رومانيا لحزب فورزا إيطاليا في الانتخابات الأوروبية المقبلة إن حكم مجلس الدولة، الذي يمنع التوسعات ويطلق مناقصات لإعادة تخصيص الامتيازات على الشواطئ الإيطالية، يعرض آلاف الوظائف للخطر.

وشدد تشنيني على ضرورة أن تكون المشاورات مع الفئات الاقتصادية والاجتماعية المعنية على جدول أعمال عملية صنع القرار الأوروبية، وخاصة بالنسبة للقضايا الحساسة والمهمة للغاية بالنسبة لآلاف المشغلين وعائلاتهم.

وأشار إلى أن أوروبا التي نريدها هي تلك التي تستمع للجميع، وتفهم بشكل أفضل خصوصيات وإمكانات اللاعبين الاقتصاديين المختلفين، والتي تقدر التنوع. وشدد على ضرورة إيجاد حل وسط متوازن بين مبدأ المنافسة وحماية حقوق الملكية، بما يتفق مع مكتسبات المجتمع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.