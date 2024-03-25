ترأس وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في مقر الوزارة اليوم اجتماعا للجنة الوطنية للنظام العام والأمن شارك فيه وكيل الوزارة نيكولا مولتيني وقادة قوات الشرطة ووكالات المعلومات والأمن.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، جرى تحليل دقيق للهجوم الإرهابي في موسكو أيضًا لأغراض تحديث إجراءات مكافحة الإرهاب المعمول بها بالفعل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتم تسليط الضوء على أهمية مواصلة نشاط المراقبة الدقيقة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، من جانب قوات الشرطة والمخابرات لتحديد حالات خطر على الأراضي الوطنية.

وسمح هذا النشاط الوقائي، منذ 7 أكتوبر 2023 إلى اليوم، بطرد 47 شخصا لأسباب أمنية، منهم 9 بأمر من وزير الداخلية. وفي عام 2024 كان هناك 23 إجراء، 5 منها صادرة عن وزير الداخلية.

وبحسب البيان، سيتم، بمناسبة عطلة عيد الفصح المقبلة، تكثيف أنشطة المراقبة من جانب قوات الشرطة مع التخطيط لخدمات تشغيلية وثابتة وديناميكية محددة، مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للأماكن التي تشهد أكبر تجمع وعبور للأشخاص و جميع الأهداف الحساسة، في ضوء احتمال تحديثها.