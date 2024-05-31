ترامب يندد بمحاكمة غير عادلة

Mandatory Credit: Photo by John Lamparski/Shutterstock (14515817x) Former President Donald Trump and his son Eric Trump exit Manhattan Criminal Court following the former Presidents business records felony conviction on May 30, 2024 in New York City. Trump was found guilty on 34 felony counts by a twelve member jury for falsifying business records in connection to the hush money payments to adult porn star Stormy Daniels. This is a first such conviction of a former president. Former President Donald Trump Convicted On 34 Felony counts, New York City, USA - 30 May 2024

قال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بنيويورك، هو الأول بعد الحكم بالإدانة في محاكمة بشأن دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز: نحن نعيش في دولة فاشية.

واعتبر ترامب أنها عملية غير عادلة، نظمها الرئيس جو بايدن، مضيفاً: أردنا محاكمة عادلة لكننا لم نحصل عليها.

وتابع: أنا أقاتل من أجل الدفاع عن قيم الدستور، فهو شيء أكبر مني. ما حدث لي يجب ألا يحدث لرؤساء آخرين.

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