قال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بنيويورك، هو الأول بعد الحكم بالإدانة في محاكمة بشأن دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز: نحن نعيش في دولة فاشية.

واعتبر ترامب أنها عملية غير عادلة، نظمها الرئيس جو بايدن، مضيفاً: أردنا محاكمة عادلة لكننا لم نحصل عليها.

وتابع: أنا أقاتل من أجل الدفاع عن قيم الدستور، فهو شيء أكبر مني. ما حدث لي يجب ألا يحدث لرؤساء آخرين.