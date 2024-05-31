قال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بنيويورك، هو الأول بعد الحكم بالإدانة في محاكمة بشأن دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز: نحن نعيش في دولة فاشية.
واعتبر ترامب أنها عملية غير عادلة، نظمها الرئيس جو بايدن، مضيفاً: أردنا محاكمة عادلة لكننا لم نحصل عليها.
وتابع: أنا أقاتل من أجل الدفاع عن قيم الدستور، فهو شيء أكبر مني. ما حدث لي يجب ألا يحدث لرؤساء آخرين.
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