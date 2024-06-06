قدر معهد الاحصاء الإيطالي تغيرًا اقتصاديًا سلبيًا في كل من قيمة وحجم مبيعات التجزئة في أبريل (-0.1% و-0.3% على التوالي).

وتنخفض مبيعات السلع الغذائية (-0.7% من حيث القيمة و-0.9% من حيث الحجم) بينما تتزايد مبيعات السلع غير الغذائية (+0.3% من حيث القيمة +0.2% من حيث الحجم).

وفي الربع من فبراير إلى أبريل من الناحية الاقتصادية، انخفضت قيمة مبيعات التجزئة (-0.2%) وفي الحجم (-0.4%).

وانخفضت مبيعات السلع الغذائية من حيث القيمة والحجم (-0.4% و-0.8% على التوالي)، بينما عانت مبيعات السلع غير الغذائية، التي لم تتغير من حيث القيمة، من انخفاض طفيف في الحجم (-0.1%).