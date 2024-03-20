أشارت تقديرات المعهد الإيطالي للإحصاء “إيستات” إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا انخفض في يناير ​​بنسبة 1.2٪ مقارنة بشهر ديسمبر.

وفي المتوسط ​​خلال الربع من نوفمبر إلى يناير، كان هناك انخفاض في مستوى الإنتاج بنسبة 0.9% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويظهر المؤشر الشهري المعدل موسمياً زيادة دورية في الطاقة فقط (2.5%)؛ وبالعكس، لوحظ انخفاض للسلع الاستهلاكية (2.0%) والسلع الرأسمالية (3.6%)، في حين استقرت السلع الوسيطة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبعد استبعاد تأثيرات التقويم، انخفض المؤشر العام في يناير من حيث الاتجاه بنسبة 3.4٪ (كانت أيام العمل التقويمية 22 مقارنة بـ 21 في يناير 2023).

وكان هناك ارتفاع طفيف في اتجاه الطاقة فقط (0.4%)؛ من ناحية أخرى، انخفضت أسعار السلع الوسيطة (2.5%)، وإلى حد كبير، السلع الرأسمالية (4.9%) والسلع الاستهلاكية (5.4%).