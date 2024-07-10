كشفت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي (ايستات) أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا سيرتفع بنسبة 0.5٪ في مايو مقارنة بشهر أبريل.

وخلال الفترة من مارس إلى مايو، كان هناك انخفاض في مستوى الإنتاج بنسبة 1.6٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكشف المؤشر الشهري المعدل موسميا انخفاضا دوريا للسلع الرأسمالية فقط (-1.0%)؛ وبالعكس، لوحظت زيادات في الطاقة (+3.0%) والسلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة (+0.7% لكلا القطاعين).

وبعد استبعاد تأثيرات التقويم، سجل المؤشر العام في مايو الماضي انخفاضًا في الاتجاه بنسبة 3.3% (كانت أيام العمل التقويمية 22 يومًا كما في مايو 2023).

بالإضافة لذلك، سجل اتجاه متزايد للطاقة فقط (+2.5%)، فيما أظهرت السلع الوسيطة (-1.8%) والسلع الاستهلاكية (-2.7%) والسلع الرأسمالية (-6.4%) انخفاضا.