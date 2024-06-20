أعلن وزير الأعمال وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، عن الموافقة على “إجراءين تشريعيين مهمين” في مجلس الوزراء يتعلقان بمستقبل البلاد.

ويتعلق الأول بمرسوم بقانون بشأن المواد الخام الحيوية، والثاني يتعلق بالفضاء.

وجاءت تصريحات أورسو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام اجتماع مجلس الوزراء.

وأضاف أن المرسوم الأول يكيف التشريعات الوطنية المتعلقة بقطاع التعدين مع الأهداف والمعايير الأوروبية.