صدمت وفاة للا لطيفة، والدة ملك المغرب محمد السادس، في 29 يونيو، المغاربة المقربين جدا من هذه الشخصية العامة.

وتوالت رسائل التعزية الموجهة إلى العاهل المغربي بعد هذه الخسارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتقدت وزارة الديوان الملكي بالرباط الاستخدام المؤسف على شبكات التواصل الاجتماعي لصور كاذبة ومضللة منسوبة للفقيدة للا لطيفة.

ودعت جميع المواطنين إلى احترام القوانين المتعلقة بهذا الأمر والحداد على العائلة المالكة.