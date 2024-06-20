يتباطأ اقتصاد كامبانيا ولكنه لا يتوقف، حيث نما النشاط بالقيمة الحقيقية بنسبة 0.7٪ (0.9٪ الرقم الوطني)، ويعاني بشكل خاص من الركود في الأرباع المركزية من عام 2023.

وتم اليوم تقديم التقرير حول الاقتصاد الإقليمي الذي أعده بنك إيطاليا.

وقالت دانييلا بالومبو، مديرة فرع نابولي: “تباطأ الاقتصاد بشكل ملحوظ بسبب ضعف الطلب الذي كان له الأثر الأكبر على التصنيع، الذي عانى من انكماش طفيف، في حين واصلت القطاعات الاقتصادية الأخرى نموها ولو بدرجة محدودة”.

وأضافت أن 2022 كان عامًا مهمًا للاقتصاد الإقليمي حيث كان من الممكن استرداد المنتج المفقود بالكامل خلال أزمة الوباء.

وتابعت: بالنسبة لعام 2023، لا نزال نتحدث عن النمو، لأنه من المهم التأكيد على ذلك، ولكن عن نمو بطيء للغاية.