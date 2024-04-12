أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال تاياني: ناشدت نظيري الإيراني الاعتدال. لا يمكننا المخاطرة بالتصعيد في مرحلة شديدة التقلب مثل المرحلة الحالية. ويجب على كافة الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تثبت مسؤوليتها.

وأكد تاياني أن إيطاليا تأتي في الصدارة، بصفتها رئيسة مجموعة السبع، لتجنب توسع الصراع في الشرق الأوسط، وخفض التوتر وتسهيل الحوار. ما نشهده هو لحظة حاسمة للعودة إلى ديناميكية السلام في المنطقة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ودعا تاياني نظيره الإيراني إلى ممارسة تأثير معتدل تجاه حلفاء إيران في المنطقة، وبالتالي المساهمة في بدء عملية يمكن أن تضمن تجدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تعد المكالمة الهاتفية اليوم هي جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة والتي تهدف إلى تجنب إضفاء الطابع الإقليمي على الصراع المستمر.

وأشار البيان إلى التزام القوات الإيطالية في لبنان في إطار مهمة اليونيفيل، فضلاً عن دورها في مهمة أسبيدس للدفاع عن حرية حركة السفن الإيطالية و حركة التجارة الإيطالية.