قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن لدى منظمة التجارة العالمية قواعد تتكيف مع الوضع المتغير ولكن بعضها عفا عليه الزمن بعض الشيء.

وأضاف تاياني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال اجتماع وزراء التجارة لمجموعة السبع في ريجيو كالابريا وفيلا سان جيوفاني: نعمل على تقليل وجود الواجبات وإلا إذا كانت ضرورية.

وأشار إلى اختتام مؤتمر التجارة لمجموعة السبعة برضا الجميع، مضيفاً: وافقنا بالإجماع على وثيقة لموقف قوي بشأن السياسات التجارية، حول كيفية تعزيز التجارة وتحقيق العدالة.