أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة وقف التصعيد، مشدداً على أن حزب الله يجب أن يحترم قرار الأمم المتحدة رقم 1701، ولا يمكن أن يكون مشروطا بغزة لأن تلك المرتبطة بالاشتباك بين حماس وإسرائيل هي قضايا أخرى.

وعبر تاياني عن الأمل في ألا يرغب أحد في العمل على التصعيد، مضيفاً أن هذه هي الرسالة التي وجهها للوزيرين اللبناني والإسرائيلي.

وتابع تاياني: نعمل من أجل السلام ولضمان عدم اتساع نطاق الصراع على نحو متزايد.