هاتف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وكتب تاياني على منصة إكس: كررت موقف إيطاليا للوزير كاتس الداعم لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
وأضاف: سنعزز التزامنا الإنساني في القطاع من خلال مبادرة الغذاء من أجل غزة .. شعبان ودولتان هو الأمل الوحيد للسلام.
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