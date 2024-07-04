تاياني يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم وقف إطلاق النار في غزة

Convegno L'Italia del Futuro organizzato da Forza Italia nella foto Antonio Tajani (ROMA - 2022-04-08, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

هاتف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وكتب تاياني على منصة إكس: كررت موقف إيطاليا للوزير كاتس الداعم لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وأضاف: سنعزز التزامنا الإنساني في القطاع من خلال مبادرة الغذاء من أجل غزة .. شعبان ودولتان هو الأمل الوحيد للسلام.

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