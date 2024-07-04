هاتف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وكتب تاياني على منصة إكس: كررت موقف إيطاليا للوزير كاتس الداعم لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وأضاف: سنعزز التزامنا الإنساني في القطاع من خلال مبادرة الغذاء من أجل غزة .. شعبان ودولتان هو الأمل الوحيد للسلام.